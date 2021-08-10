Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili olarak yapacağı basın toplantısı öncesi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.
Mustafa Cengiz, başkanlığı bırakmadan önce yaptığı basın toplantısında Fatih Terim'e de serzenişte bulunmuştu. Cengiz, "Ameliyat oldum, geçmiş olsuna, ziyarete gelmedin. Bizi duman ettin hocam" demişti.
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