Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Eski Basketbolcusu Dawkins Vefat Etti

Galatasaray'ın Eski Basketbolcusu Dawkins Vefat Etti

37 dakika önce

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz oyuncularından Paul Dawkins, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray'ın Eski Basketbolcusu Dawkins Vefat Etti, System.String[]
Galatasaray basketbol takımının unutulmaz oyuncularından Paul Dawkins, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını da hala taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:11 Kaynak: AA

1984, basketbol, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı! Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti! Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:48:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Eski Basketbolcusu Dawkins Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]