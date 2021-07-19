Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat: Oyuncular, Fatih Terim için ateşe atlar

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV- Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların ve Hollanda ekibinin eski futbolcusu Nordin Amrabat, karşılaşmayla ilgili görüşlerini dile getirdi.

"BEN GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Sporx'in haberine göre; 2,5 yıl PSV'de, 1,5 yıl da Galatasaray'da oynayan Amrabat, "PSV'de iyi zaman geçirdim, bana çok iyi yaklaşıldı. PSV iyiydi ancak Galatasaray'da daha sıcak bir ortam vardı. Atmosfer ise en iyisiydi. Şu anda bile düşündüğümde kalbim pır pır ediyor. Ben Galatasaray'ı tutuyorum." dedi.

"PROBLEM YAŞAMAMANIZ GEREKEN BİR TEKNİK ADAMDIR"

Fatih Terim için de konuşan Faslı oyuncu, "Terim'e çok şey borçluyum. O oyuncular için bir baba figürüdür ve çok iyi bir teknik adamdır. Oyuncular onun için ateşe atlar. Problem yaşamamanız gereken bir teknik adamdır, bu yüzden hep bir korku da olur ancak çalışılabilecek üst düzey antrenörlerden biridir" ifadelerini kullandı.