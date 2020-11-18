Galatasaray'ın eski futbolcusu Linderoth, Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu
18.11.2020 21:02
Futbolculuk yıllarında Galatasaray kadrosunda yer alan ancak sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan İsveçli eski futbolcu Tobias Linderoth, İsveç 3. Lig ekiplerinden Skövde AIK takımının başına geçti. Linderoth, Galatasaray kariyeriyle ilgili "Galatasaray sonum oldu" ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray'ın 2007 yılında Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer ettiği ancak sarı - kırmızılı formayla yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 14 maçta görev alan Tobias Linderoth İsveç 3. Lig ekiplerinden Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu.
Linderoth, daha önce Elfsborg'da yardımcı antrenör olarak görev almış, U17 ve U21 takımlarında da teknik direktör olarak çalışmıştı.
Skövde AIK ise, Linderoth ile anlaşma sağlandığını "Amacımız olabildiğimiz kadar iyi olmak. Oyuncularımızın da Tobias Linderoth kalibresindeki bir teknik direktöre sahip olmayı hak ettiğini düşünüyoruz" sözleriyle duyurdu.
"G.SARAY SONUM OLDU"
Tobias Linderoth, daha önce verdiği bir röportajda sakatlıklarla geçen Galatasaray kariyeriyle ilgili, "Galatasaray benim sonum oldu" ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Danimarka Gıda Bakanı Jensen "vizon itlafı" krizi nedeniyle istifa etti "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene