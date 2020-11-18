Galatasaray'ın eski futbolcusu Linderoth, Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu

Galatasaray'ın 2007 yılında Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer ettiği ancak sarı - kırmızılı formayla yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 14 maçta görev alan Tobias Linderoth İsveç 3. Lig ekiplerinden Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu.

Linderoth, daha önce Elfsborg'da yardımcı antrenör olarak görev almış, U17 ve U21 takımlarında da teknik direktör olarak çalışmıştı.

Skövde AIK ise, Linderoth ile anlaşma sağlandığını "Amacımız olabildiğimiz kadar iyi olmak. Oyuncularımızın da Tobias Linderoth kalibresindeki bir teknik direktöre sahip olmayı hak ettiğini düşünüyoruz" sözleriyle duyurdu.

"G.SARAY SONUM OLDU"

Tobias Linderoth, daha önce verdiği bir röportajda sakatlıklarla geçen Galatasaray kariyeriyle ilgili, "Galatasaray benim sonum oldu" ifadesini kullanmıştı.