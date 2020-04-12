Galatasaray'ın eski futbolcusu Song, Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor - Son Dakika

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Song, Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor
1 saat önce
Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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