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Galatasaray'ın eski gözdesi Pato'dan transfer açıklaması!
6 saat önce
Galatasaray'ın daha önce kadrosuna katmak istediği ve transferi için görüşmeleri bizzat Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü Alexandre Pato'dan önemli açıklamalar geldi.
Galatasaray'ın daha önce kadrosuna katmak istediği ve transferi için görüşmeleri bizzat Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü Alexandre Pato'dan önemli açıklamalar geldi.
Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız, " Avrupa'ya dönmek istiyorum. İyi bir yıl geçirdim. Libertadores'i kazanmayı ve geri dönmeyi umuyorum" dedi.
Pato sözlerini " Milan'a dönmek güzel olur. Şu anki durumları üzüntü verici." ifadeleriyle tamamladı.
Brezilyalı golcü, Milan'da 150 maçta forma giymiş ve 63 gol atmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:23
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