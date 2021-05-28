Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, İskenderun'la CEO olarak prensipte anlaştı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Misli.com 3. Lig'de mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü ile üst yöneticilik (CEO) görevi için prensipte anlaştı.

İskenderun Futbol Kulübü Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, tecrübeli teknik direktör Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bolat, Riekerink'in 5 Haziran'da kulübün CEO'su olarak İskenderun'da olacağını kaydetti.