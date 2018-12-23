Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Evinde 4 Maç Sonra Yüzü Güldü

Galatasaray'ın Evinde 4 Maç Sonra Yüzü Güldü

40 dakika önce

Galatasaray sahasında DG Sivasspor'u yenerek ligde sahasındaki 4 maç sonra 3 puana kavuşmuş oldu.

Galatasaray'ın Evinde 4 Maç Sonra Yüzü Güldü, System.String[]
Galatasaray sahasında DG Sivasspor'u yenerek ligde sahasındaki 4 maç sonra 3 puana kavuşmuş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, sahasındaki kötü istatistiği sona erdirdi. Bu maç öncesinde sahasında ligde oynadığı 4 maçtan berabere ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puana kavuşmuş oldu. Aslan, ligde Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor maçı öncesinde Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile yenişememişti. Cimbom iç sahadaki son galibiyetini de 7. haftada BB Erzurumspor karşısında elde etmişti.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:07 Kaynak: İHA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
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