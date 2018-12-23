Galatasaray'ın Evinde 4 Maç Sonra Yüzü Güldü
40 dakika önce
Galatasaray sahasında DG Sivasspor'u yenerek ligde sahasındaki 4 maç sonra 3 puana kavuşmuş oldu.
Galatasaray
sahasında DG Sivasspor
'u yenerek ligde sahasındaki 4 maç sonra 3 puana kavuşmuş oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, sahasındaki kötü istatistiği sona erdirdi. Bu maç öncesinde sahasında ligde oynadığı 4 maçtan berabere ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puana kavuşmuş oldu. Aslan, ligde Türk Telekom Stadyumu
'nda Sivasspor maçı öncesinde Bursaspor
, Fenerbahçe
, Konyaspor
ve Çaykur Rizespor
ile yenişememişti. Cimbom
iç sahadaki son galibiyetini de 7. haftada BB Erzurumspor
karşısında elde etmişti.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:07 Kaynak: İHA
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