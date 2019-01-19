Galatasaray'ın Evindeki Seriyi 29 Maça Çıkardı
1 saat önce
Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi.
Galatasaray
, MKE Ankaragücü
galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu
'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Cimbom
söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa
'ya mağlup olmuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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