Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı!

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın programı belli oldu.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu'nda Dinamo Sassari, Iberostar Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel Tel Aviv - Bakken Bears/ Belfius Mons-Hainaut - Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa'daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena'da 14 Ekim Çarşamba Günü başlayacak. Galatasaray Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu fikstürü şöyle: 1. Hafta 14 Ekim Çarşamba 21.30 Iberostar Tenerife - Galatasaray 2. Hafta 20 Ekim Salı 19.00 Galatasaray - Peristeri 3. Hafta 27 Ekim Salı 21.30 Dinamo Sassari - Galatasaray 4. Hafta 3 Kasım Salı 21.00 Rytas Vilnius - Galatasaray 5. Hafta 11 Kasım Çarşamba 19.00 Galatasaray - Ön elemeden gelecek takım 6. Hafta 17 Kasım Salı 21.00 VEF Riga - Galatasaray 7. Hafta 8 Aralık Salı 19.00 Galatasaray - SIG Strasbourg 8. Hafta 16 Aralık Çarşamba 19.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife 9. Hafta 22 Aralık Salı 19.30 Peristeri - Galatasaray 10. Hafta 6 Ocak Çarşamba 19.00 Galatasaray - Dinamo Sassari 11. Hafta 13 Ocak Çarşamba 19.00 Galatasaray - Rytas Vilnius 12. Hafta 20 Ocak Çarşamba Ön elemeden gelecek takım - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı) 13. Hafta 27 Ocak Çarşamba 19.00 Galatasaray - VEF Riga 14. Hafta 2-3 Şubat SIG Strasbourg - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:26

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