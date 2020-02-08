Galatasaray'ın FIFA resti, Mbaye Diagne krizini çözdü!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Club Brugge, G. Saray'ın 'FIFA'ya şikayet ederiz' resti üzerine, Diagne'nin kira bedelini ödeyeceğini açıkladı. B



elçika kulübü, kadro dışı bırakıp idmanlara almadığı Diagne'yi geri göndermek istemiş, ancak sarı kırmızılılar, "Ocak ayında vermeniz gereken 1 milyon Euro'yu ödemeden gelmeyin. Size bir hafta süre veriyoruz, yoksa FIFA'ya gideceğiz" cevabını vermişti. Club Brugge, 1 milyon Euro'yu haftaya ödeyeceğini bildirdi.



Diagne de teknik direktörü Clement'ten özür diledi ve antrenmanlara başladı.



NZONZI RESMEN BİTTİ



Öte yandan G.Saray'da Steven Nzonzi defteri dün resmen kapandı. Ara transferin son gününde sözleşmesi feshedilen Nzonzi'nin alacakları ödendi ve olası bir sorunun önüne geçildi. Fransız futbolcunun toplam 605 bin Euro'yu bulan alacağından antrenmanı izinsiz terk ettiği için kesilen 70 bin Euro düşülerek 535 bin Euro ödendi.



