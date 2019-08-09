Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosu belli oldu

1 saat önce

Galatasaray'ın İtalya'nın Fiorentina ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]
Galatasaray'ın İtalya'nın Fiorentina ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı takım, Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka için bugün İtalya'ya gidecek.
Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
Galatasaray, Fiorentina, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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