Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosu belli oldu
1 saat önce
Galatasaray'ın İtalya'nın Fiorentina ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:36 Kaynak: AA
'ın İtalya
'nın Fiorentina
ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı takım, Floransa
kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka için bugün İtalya'ya gidecek.
Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera
, Ahmet Çalık
, Jean Michael Seri, Adem Büyük
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Ryan Babel
, Batuhan Şen, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Yunus Akgün
, Ömer Bayram
, Jimmy Durmaz
, Mariano Filho, Christian Luyindama
, Atalay Babacan
, Okan Kocuk
, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo
, Sofiane Feghouli
, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne
, Emre Mor.
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