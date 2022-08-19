Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

19.08.2022 23:28
Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Gomis ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında da oyuna sonradan girip, attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Gomis, 78. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu. 37 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada da rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

(Oğuzhan Ort - İHA)

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Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
Kaynak: İHA

Bafetimbi Gomis, Antalyaspor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı - Son Dakika
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