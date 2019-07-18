Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na...
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Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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