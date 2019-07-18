Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na...
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Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na...

2 saat önce

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na..., System.String[]
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. - İSTANBUL
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, İstanbul, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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