Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendini izole etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendini izole etti! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendini izole etti!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İspanya'da corona virüs vakaları her geçen gün artarken zor hayat şartları Galatasaray'ın Nijeryalı savunma futbolcusu Valentine Ozornwafor'u da etkiledi.

Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendini izole etti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İspanya'da corona virüs vakaları her geçen gün artarken zor hayat şartları Galatasaray'ın Nijeryalı savunma futbolcusu Valentine Ozornwafor'u da etkiledi.


Kiralık olarak İspanya'nın Almeira takımında oynayan Ozornwafor, Nijerya basınına konuşurken yaşadıklarını anlattı.


"TÜM RAFLAR BOŞ, HER ŞEY SATILDI"


Genç futbolcu, "Şu anda İspanya'da hayat çok zor. Tekrar futbol oynamak istiyorum, umarım en yakın zamanda futbol başlar. Takım halinde kendimizi karantinaya aldık. Hayat burada durmuş vaziyette. Geçen gün süper markete gittim ancak tüm raflar boştu. Her şey alınmıştı. Gerçekten burada yaşamak çok zor." sözlerini kullandı.


Valentine Ozornwafor, Galatasaray, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 
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