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Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

20.01.2022 22:02
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve kötü gidişini durduramadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Nef, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika


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