Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

6 saat önce

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı, System.String[]

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.


Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.


Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşalelerle ve bayraklarla galibiyeti doyasıya kutladı. Açıklamalarda bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar "Sabaha kadar buradayız" sloganları atarak, 20 yıl sonra gelen galibiyetin sevincini doyasıya yaşadıklarını vurguladı. Taraftarlar sezon sonunda bir kez daha şampiyon olacaklarını iddia ettiler. - GAZİANTEP

Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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