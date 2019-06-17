Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu
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Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği formanın tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray
'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği formanın tanıtımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, Cimbom'un klasik parçalı forması camiayla tanıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği parçalı formasında, UEFA şampiyonluğunun 20. yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarımdan ilham alındığı ve 'Yeni başarılara koşmak isteyen takımı' temsil ettiği belirtildi. Öte yandan formanın iç kısmına da 'İlklerin ve enlerin takımı' yazısı işlendi.
Oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanan 2019-2020 iç saha formalarının bugün itibariyle satışa sunulduğu da belirtildi. - İSTANBUL
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