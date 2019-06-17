Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu

2 saat önce

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği formanın tanıtımı yapıldı.

Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu, System.String[]
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği formanın tanıtımı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, Cimbom'un klasik parçalı forması camiayla tanıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği parçalı formasında, UEFA şampiyonluğunun 20. yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarımdan ilham alındığı ve 'Yeni başarılara koşmak isteyen takımı' temsil ettiği belirtildi. Öte yandan formanın iç kısmına da 'İlklerin ve enlerin takımı' yazısı işlendi. Oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanan 2019-2020 iç saha formalarının bugün itibariyle satışa sunulduğu da belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Galatasaray
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı! Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif! Galatasaray'ın yeni sezon forması resmen açıklandı! Fiyatı dudak uçuklatıyor Beşiktaş'ı şoke eden Cenk yanıtı: Fatih Terim ile yeniden çıkış yapabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:51:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]