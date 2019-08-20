Galatasaray'ın genç prensi kiralık gidiyor
1 saat önce
Galatasaray'ın genç oyuncularından Celil Yüksel, Anadolu kulüplerinin radarında.
Galatasaray
'ın genç oyuncularından Celil Yüksel, Anadolu kulüplerinin radarında. Kayserispor
ve Sivasspor
'un istediği Celil ile Ankaragücü
de yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın Ozornwafor gibi kiralamaya sıcak baktığı Celil, geçen sezon A takım formasıyla Türkiye Kupası
'nda 4 maçta görev yapmıştı.
1998 doğumlu Celil, yaz kampında da Fatih hocanın en çok ilgilendiği gençlerden biriydi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44
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