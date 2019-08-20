Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın genç prensi kiralık gidiyor
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Galatasaray'ın genç prensi kiralık gidiyor

1 saat önce

Galatasaray'ın genç oyuncularından Celil Yüksel, Anadolu kulüplerinin radarında.

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Galatasaray'ın genç oyuncularından Celil Yüksel, Anadolu kulüplerinin radarında. Kayserispor ve Sivasspor'un istediği Celil ile Ankaragücü de yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın Ozornwafor gibi kiralamaya sıcak baktığı Celil, geçen sezon A takım formasıyla Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev yapmıştı.

1998 doğumlu Celil, yaz kampında da Fatih hocanın en çok ilgilendiği gençlerden biriydi.
Kayserispor, Galatasaray, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 
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