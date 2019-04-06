Galatasaray'ın Golü İptal Edildi
1 saat önce
Galatasaray'ın 35. dakikada Sofiane Feghouli ile bulduğu golü hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Galatasaray
'ın 35. dakikada Sofiane Feghouli
ile bulduğu golü hakem Yaşar Kemal Uğurlu
VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatayaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın 35. dakikada attığı gol iptal oldu. Sofiane Feghouli'nin attığı golden sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ı dinledi. Bir öncesi pozisyonda Linnes'in pasında Henry Onykuru'nun ofsaytta olması gerekçesiyle gol iptal edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: İHA
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