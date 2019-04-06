Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Golü İptal Edildi

Galatasaray'ın Golü İptal Edildi

1 saat önce

Galatasaray'ın 35. dakikada Sofiane Feghouli ile bulduğu golü hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Galatasaray'ın Golü İptal Edildi, System.String[]
Galatasaray'ın 35. dakikada Sofiane Feghouli ile bulduğu golü hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatayaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın 35. dakikada attığı gol iptal oldu. Sofiane Feghouli'nin attığı golden sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ı dinledi. Bir öncesi pozisyonda Linnes'in pasında Henry Onykuru'nun ofsaytta olması gerekçesiyle gol iptal edildi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Yaşar Kemal, Sofiane Feghouli, Galatasaray, Güncel
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