Galatasaray'ın Göztepe kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Göztepe kadrosu açıklandı

6 saat önce

Lemina, Seri, Emre Mor ve Şener İzmir kafilesinde yer almadıGalatasaray, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'ın Göztepe kadrosu açıklandı, System.String[]

Lemina, Seri, Emre Mor ve Şener İzmir kafilesinde yer almadı

Galatasaray, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesinde, Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Bu arada Sarı-kırmızılılarda Lemina, Seri, Emre Mor ve Şener İzmir kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle;

" Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."


Galatasaray, Emre Mor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
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