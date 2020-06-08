Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal kararı - Son Dakika

Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal kararı

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları konuşulurken sarı kırmızılı cephenin planı ortaya çıktıGalatasaraylı yöneticiler, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili bir transfer çalışması olmadığını ifade etti.

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Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları konuşulurken sarı kırmızılı cephenin planı ortaya çıktı


Galatasaraylı yöneticiler, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili bir transfer çalışması olmadığını ifade etti. Yani gündeme geldiği gibi sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Kaldırım'a önerilen herhangi bir kontrat yok.


GALATASARAY'IN SOL BEK PLANI


Galatasaray'ın sol bek planları ise farklı. Marcelo Sarrachi Leipzig'le yapılan kontrat gereği önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek. Aynı zamanda Emre Taşdemir de kiralıktan takıma dönecek. Galatasaray'ın jokerlerinden Ömer Bayram da bu bölge için alternatiflerden.


ENES ÜNAL TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK


İsmi Galatasaray ile anılan bir diğer futbolcu Enes Ünal... Valladolid takımında kiralık olarak forma giyen Enes Ünal için Galatasaray'ın bir çalışması bulunmuyor. Enes Ünal'ın da planlarında Türkiye'ye dönüş düşüncesi yok.


Sezonun bitimiyle Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katacak Galatasaray'da Diagne sınıfı geçerse sarı kırmızılıların hücum hattı Falcao, Oğulcan ve Diagne'den oluşacak.

Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:29 

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal kararı - Son Dakika Spor
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