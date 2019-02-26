Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Hatayspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın Hatayspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Hatayspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu, System.String[]


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla Hatay'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

- Muslera

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: DHA

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