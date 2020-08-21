Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi. Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi. Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle: 24 Ağustos Pazartesi: 11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya) 28 Ağustos Cuma: 17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya) 31 Ağustos Pazartesi: 16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya) 3 Eylül Perşembe: 17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom) 5 Eylül Cumartesi: 17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:41

Kaynak: AA

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