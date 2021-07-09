Galatasaray'ın hazırlık maçları ücretsiz ve şifresiz canlı yayınla misli.com'da!

Yeni sezon için çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'ın oynayacağı iki hazırlık maçı, ücretsiz ve şifresiz olarak misli.com'da canlı yayınlanacak.

2021-2022 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme maçı nedeniyle erken açacak Galatasaray, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Devler Ligi yolunda 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar her geçen gün idman temposunu artırıyor. Fatih Terim'in öğrencileri zorlu mücadele öncesi 2 de hazırlık maçı oynayacak.