Galatasaray'ın ibra davasında hakimin davadan çekilmesi talep edildi - Son Dakika

Bazı yöneticilerin Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda yönetim kurulunun idari yönden ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle açtığı davada, hakimin davadan çekilmesi talep edildi. Mahkeme, talebin değerlendirilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.



Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'in avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulubü'nün avukatları hazır bulundu. Duruşmada feri müdahiller (yan) Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü ve Gözde Büyükeroğlu ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de aralarında bulunduğu diğer feri müdahilleri ise avukatları temsil etti.



Bir kısım müdahil avukatlarının 'mahkeme hakiminin davadan çekilmesi' talebini içerir beyan dilekçelerinin mahkemeye sunulduğunu belirten hakim, dosyanın gönderildiği bilirkişilerin raporu henüz hazırlamadığını kaydetti.



Duruşmada beyanda bulunan davalı ve davalı müdahil avukatları ise, bilirkişi raporunun beklenmesini istediklerini belirtti.



Müdahil Metin Sinan Aslan, mahkemenin delil toplama yöntemine itiraz ettiklerini belirterek, "Mahkeme bizim bilirkişi heyetinin oluşumuna ve bilirkişi incelemesinin yöntemine ilişkin itirazımızı sunmamıza izin vermemiştir ve bizim feri müdahil olarak bu yargılamada bulunmamızın temel nedeni olan ses kayıtlarının incelenmesi noktasında hiçbir inceleme yaptırmamıştır. Bu nedenle daha önce verilen tedbir kararlarının temel gerekçesini irdeleyebilme imkanı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.



"Mahkemenin çekilmesini talep ederiz"



Hakimin yargısız yargılama yaptıklarına ilişkin kuşku duyduklarını belirten Aslan, "Mahkeme 6 aydır tedbire ilişkin itirazları karara bağlamamıştır. Üstelik istinaf dairesinin 5 dosyayı geçtiğimiz Ekim ayında itirazları değerlendirmediği gerekçesiyle mahkemenize iade etmesine rağmen yine karar verilmemiştir. Olumlu veya olumsuz bir karar verilmesini ve mahkemenin çekilmesini talep ederiz" dedi.



"Hakkımızdaki iddiaları kabul etmiyoruz"



Davalı Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatı Petek Akyüz Arslan ise, 6 yıldır kulübün baş hukuk müşavirliğini yaptığını ve davayla ilgili hazırladıkları dilekçeleri kimsenin onayına sunmadıklarını belirterek, "Vekil olarak görevimizi gereğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda hakkımızda sunulan iddiaları kabul etmiyoruz. Bu dosyada tanık olarak bildireceğimiz isimler zaten feri müdahil olarak yanımızda davaya katılmışlardır. Bu nedenle ilave tanık ismi bildirilmemiştir" şeklinde konuştu.



Duruşmada söz alan davacıların avukatı Ömer Faruk Kırkbıyık, ibra edilmeme eyleminin hukuki temelinin olmadığı, idari ibrasızlık diye bir kavramın hukukta yer almadığının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile tespit edildiğini, hukuki bir sorunla ilgili tanık dinletilmesinin yetersiz olacağını ve feri müdahillerin aslın talebi olmadan hakimin çekilmesini talep edemeyeceğini belirtti.



Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek, hakimin reddine ilişkin sürecin tamamlanması için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.



Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay mahkeme giderek mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırılmış, bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı. Tedbir kararının ardından Galatasaray Kulübü'nün avukatları kararın kaldırılması için itirazda bulunmuş, itirazları ise reddedilmişti. Bir kısım divan kurulu üyeleri, televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını iddia ederek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2019'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de davacı feri müdahil olarak davaya katılmasına ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti. - İSTANBUL