Galatasaray'ın ibra davasında yeni gelişme! Reddi hakim talebi...

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davanın dünkü duruşmasından sonuç çıkmadı.



Bir kısım müdahiller reddi hakim talep etti. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine ve davaya daha sonra katılan bir kısım müdahillerin reddi hakim talebinin de değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



