Galatasaray'ın ibra davasında yeni gelişme! Reddi hakim talebi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın ibra davasında yeni gelişme! Reddi hakim talebi... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın ibra davasında yeni gelişme! Reddi hakim talebi...

6 saat önce

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davanın dünkü duruşmasından sonuç çıkmadı.

Galatasaray'ın ibra davasında yeni gelişme! Reddi hakim talebi..., System.String[]

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davanın dünkü duruşmasından sonuç çıkmadı.


Bir kısım müdahiller reddi hakim talep etti. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine ve davaya daha sonra katılan bir kısım müdahillerin reddi hakim talebinin de değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05 
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