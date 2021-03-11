G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok - Son Dakika

G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok

11.03.2021 22:16

Galatasaray'da zemin eleştirileri ve ardından Belhanda'nın takımdan gönderilmesiyle birlikte yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan idman görüntülerinde, 2 gündür teknik direktör Fatih Terim'in yer almaması dikkat çekti.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın sonrasında başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere futbolcular Belhanda ve Babel'in zemini eleştirmesi sonrası adeta kıyamet koptu. Belhanda'nın yönetimi hedef alan açıklamaları ise kaleminin kırılmasına sebep oldu ve Faslı yıldız takımdan adeta yaka paça kovuldu.

KRİZDE YENİ PERDE: TERİM KAYIP

Belhanda'nın takımdan gönderilmesine onayı olmadığı bilinen Fatih Terim'in, basın karşısında konuya nasıl bir yorum yapacağı merakla beklenirken, tecrübeli hocanın idman fotoğraflarında yer almaması dikkat çekti. Bugüne kadar düzenli olarak sarı kırmızılı takımın resmi siteden ve sosyal medyadan paylaştığı idman fotoğraflarında yer alan teknik direktör Fatih Terim, zemin krizi ve Younes Belhanda olayı sonrası 2 gündür paylaşılan idman fotoğraflarında yer almadı. Bu krizin temelinde Belhanda'nın yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının da etkili olabileceği düşünülüyor.

Galatasaray'ın idman paylaşımında Fatih Terim yer almadı

CENGİZ, TERİM'İ HEDEF ALMIŞTI

Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fatih Terim'in zemin eleştirilerini hedef alarak "Ankaragücü maçındaki halı gibi sahada da takımın halini gördük" tarzındaki sözlerinin de Terim'in tepkisinde temel sebep olduğu iddia edildi.

(AKŞAM)

G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok

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Son Dakika Spor G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok - Son Dakika Spor


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