Galatasaray'ın İlk Yunan Oyuncusu
59 dakika önce
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu.
Galatasaray
'ın Olimpik Marsilya
'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu. Galatasaray, hücum hattına Kasmpaşa'dan Mbaye Diagne'yi kattıktan sonra bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nu transfer etti. Kostas Mitroglou Yunanistan
'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 12 Mart 1988 doğumlu olan futbolcu forvet mevkiinde oynuyor.
7 TAKIMDA FORMA GİYDİ Mitroglou kariyerinde Mönchengladbach
, Olympiakos
, Panionios, Atromitos, Fulham
, Benfica
ve son olarak Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
2016-2017'DE BENFİCA'DA 27 GOL ATTI 30 yaşındaki futbolcu kariyerinde en golcü sezonunu 2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı. Mitroglou o sezon toplam 42 resmi müsabakaya çıktı ve 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Yunan golcü, 2015-2016 sezonunda Benfica ile 44 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan Kostas Mitroglou 64 karşılaşmada 17 gol attı. Mitroglou ayrıca Galatasaray Futbol
Takımı tarihinin ilk Yunan futbolcusu oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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