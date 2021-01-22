Galatasaray'ın istediği Mısırlı futbolcu Muhammed konusunda belirsizlik sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'ın istediği Mısırlı futbolcu Muhammed konusunda belirsizlik sürüyor

22.01.2021 21:57
Galatasaray'ın istediği Mısırlı futbolcu Muhammed konusunda belirsizlik sürüyor, System.String[]

Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısır Ligi ekibi Zamalek'in yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed konusunda belirsizlik devam ediyor.

Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısır Ligi ekibi Zamalek'in yıldız oyuncusu Mustafa Muhammed konusunda belirsizlik devam ediyor.

Mısır merkezli Yevm es-Sabig gazetesi, Zemalek kulübü yetkililerinin Galatasaray yönetimiyle telekonferans yöntemiyle görüştüğünü, Galatasaray'ın 1,5 sezon için Muhammed'i 1 milyon dolara kiralamak istediğini, transfer için ise 3 milyon teklif ettiğini yazdı.

Zemalek yönetiminin kiralama ücreti olarak 2 milyon istediğinin kaydedildiği haberde, transfer için ise 5 milyon talep ettiği belirtildi. ???????

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında, "İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Muhammed'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Mustafa Muhammed'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Muhammed Kimdir?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Muhammed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır'ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek'in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Muhammed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek'in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

Mustafa Muhammed ile Fransız takımı AS Saint-Etienne de ilgilendi

Fransız kulübü AS Saint-Etienne, 2020-2021 kış sezonunda Mustafa Muhammed'in transferi konusunu Zamalek kulübü ile görüşmek üzere Aralık 2020'de Kahire'ye bir heyet gönderdi.

Zamalek yönetimi geçen 16 Ocak'ta yazılı bir açıklama yaparak, Saint-Etienne kulübü ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Genç futbolcuyu Fenerbahçe de istemişti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mustafa Muhamed'i transfer etmek istediği, Mısırlı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. O dönem France Football'a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa'da oynamalıyım. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" demişti.

Zamalek Başkanı Murtaza Mansur'un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, "Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny'nin yaptığı gibi Türkiye'de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var." diye konuşmuştu.

Galatasaray, Zamalek, Kahire, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın istediği Mısırlı futbolcu Muhammed konusunda belirsizlik sürüyor - Son Dakika Spor


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