Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'dan itiraf: Teklifler alıyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'dan itiraf: Teklifler alıyorum - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'dan itiraf: Teklifler alıyorum

6 saat önce

Sabah gazetesine konuşan Oğulcan Çağlayan, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle kimsenin dışarı çıkmamasını isterken "Yeniden tribünlere dönüp atılan bir gole sevinmek istiyorlarsa evlerinde kalsınlar" diyerek taraftarlara seslendi.

Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'dan itiraf: Teklifler alıyorum, System.String[]

Sabah gazetesine konuşan Oğulcan Çağlayan, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle kimsenin dışarı çıkmamasını isterken "Yeniden tribünlere dönüp atılan bir gole sevinmek istiyorlarsa evlerinde kalsınlar" diyerek taraftarlara seslendi.


İşte Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları...


Koronavirüs nedeniyle 1000 aileye yardım yapacağını açıkladın.


Daha önce Elazığ depreminde de aynı şekilde yardımını yapmıştın… Böyle durumlarda elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmak normal bir durum. İnsanların bunu abartmaması gerekiyor. Ben ve yakın arkadaşlarım her zaman böyle konularda birlikte hareket ederek insanlara yardım etmeye gayret gösteriyoruz. İnsanların hayatlarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize.


"SEYİRCİSİZ MAÇIN HALI SAHADAN FARKI YOK"


1 haftayı taraftarsız geçirmiştiniz. Neye benzetirsin bunu?


"Taraftar futbolun olmazsa olmazı. Futbol için taraftar her şey demek. Taraftarlar varsa futbol vardır. Taraftar her şey demektir. Boş tribünlere oynamanın insanların hafta sonu arkadaşlarıyla halı sahada maç yapmasından pek bir farkı yok. O havaya giremiyorsun, atılan golden sonra gelen o ses ya da gelen reaksiyon gerçekten bambaşka bir duygu."


"TEKRAR STADA DÖNMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN EVLERİNİZDE KALIN"


Kendini nasıl bir insan olarak tanımlarsın?


"Duygusal bir yapım vardır. Allah'ın bize verdiği yetenekleri kullanarak para kazanıyoruz. Böyle bir durumda vatandaşlarımıza yardım etmek güzel bir duygu. İrfan Can, Taylan Antalyalı, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan ve Vedat Muriqi ile böyle durumlarda birlikte hareket ederek insanlara yardım etmeye çalışıyoruz."


İlk kez böyle bir salgın başınıza geldi. Ne düşünüyorsun?


"Büyük bir kaos yaşanıyor. Hepimiz evde kalmalıyız ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Salgın bitince yeşil sahalara döneceğiz, taraftarlar tribünlere dönecek ve o güzel günleri tekrar yaşayacağız. Buradan taraftarlara da bir mesajım olsun, yeniden tribünlere dönüp atılan bir gole sevinmek istiyorlarsa ya da bir maçın analizini kahvede, sokakta arkadaşlarıyla yapmak istiyorlarsa evlerinde kalsınlar."


"STRESE ALIŞIK BİR İNSANIM"


Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?


"Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz."

Koronavirüs, Çağlayan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:13 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü Koronavirüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşım Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz         
15:07
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Virüs için tarih veren profesöre Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki         
12:06
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi         
11:56
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti         
11:50
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti         
11:49
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek         
11:34
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti         
11:24
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi         
11:21
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet         
11:16
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü         
10:51
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı         
10:48
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor         
10:45
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı         
10:36
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum         
10:23
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz         
10:22
Falcao, Al Hilal ile görüştü Falcao, Al Hilal ile görüştü         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 16:06:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'dan itiraf: Teklifler alıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]