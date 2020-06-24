Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan için Hasan Kartal'dan flaş açıklama!

Hasan Kartal'ın konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum."



"OPSİYON OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"



"Opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi. Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."



"Oğulcan Çağlayan, bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bize teklif yapacak. ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk, opsiyon süremiz vardı ve bunu kullandık."



