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Galatasaray'ın istediği Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impact'le anlaştı
6 saat önce
Tottenham'ın Kenyalı yıldızı Victor Wanyama, MSL ekiplerinden Montreal Impact'e transfer oldu.
Tottenham'ın Kenyalı yıldızı Victor Wanyama, MSL ekiplerinden Montreal Impact'e transfer oldu. Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile sıkça anılan Wanyama, daha önce Celtic ve Southampton formaları da giymişti.
Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bize inanılmaz anılar kazandırdığın için teşekkür ederiz. Victor'a gelecek için en iyisini diliyoruz" denildi.
Victor Wanyama, 4 sezondur oynadığı Tottenham'da 97 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:07
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