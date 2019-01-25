Galatasaray'ın İzmir Kadrosu Belli Oldu
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in İzmir kadrosuna şu isimleri aldığı belirtildi:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, özel uçakla İzmir'e gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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