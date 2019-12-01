Galatasaray'ın kabusu Anthony Nwakaeme

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin, Galatasaray'a karşı istatistikleri dikkat çekiyor... Geçen sezon başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve Aslan'a karşı 2 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaları hiç boş geçmedi. Geride bıraktığımız sezon 4. haftada oynanan ve 4-0 Fırtına'nın üstünlüğü ile biten mücadelede tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmış ve galibiyetin mimarı olmuştu.



Nwakaeme, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan ve 3-1 kaybedilen karşılaşmada da Hugo Rodallega'nın attığı golde asisti yapmıştı. 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansı ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, bu akşam da Sarı-Kırmızılı fileleri sarsmayı hedefliyor. (Fanatik)