Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti

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A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, yeni sezon kampı başlamadan önce Gedson Fernandes'i kadroda düşünmüyordu ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda Gedson'u sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı.

KAZANCINDAN MUTSUZ

Gedson ise yıllık 440 bin euro maaş aldığı Benfica'dan ve alışık olmadığı rolde oynamaktansa, Galatasaray'ın teklif ettiği 1.3 milyon euro, takımın merkezinde olma ve Fatih Terim'in verdiği ilk 11 garantisi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe gitmeyi istiyor.

Jorge Jesus

2 MİLYON KİRALAMA 10 MİLYON TAPU

Galatasaray'ın son olarak sunduğu 2 milyon euro kiralama ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu Benfica'yı cezbetse de Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutma düşüncesi, transferi karmaşık hale getiriyor.

TERİM'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Benfica'da Avrupa'nın en heyecan verici genç yetenekleri arasına girdikten sonra gittiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Gedson, geçen sezonun ortasında geldiği Galatasaray'da da ilk başta zorlandı. Ligin son bölümünde temposunu artıran ve futboluyla Fatih Terim'in değişmezleri arasına giren Gedson, attığı paslarla taraftarı da coşturdu.

18 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 asist yaptı.