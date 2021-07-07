Üye Girişi
Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti - Son Dakika

Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti

07.07.2021 13:21

Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin 'bilmece' henüz çözülemedi. Galatasaray'ın teklifi ve ısrarı, Gedson'un Aslan'a gitmeye istekli olması transferin yönünü değiştiren noktalar. Gedson, yıllık 440 bin euro maaş aldığı Benfica'da hem ücret hem de oynatıldığı mevki bakımından çok mutsuz. Galatasaray'a gitmek için rest çekti. Terim'in ilk 11 garantisi vermesi ve 1.3 milyon euro önerilmesi Gedson'u olumlu yönde etkiledi. Gedson, sarı-kırmızılılara transfer olmak için adeta gemileri yaktı.

A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, yeni sezon kampı başlamadan önce Gedson Fernandes'i kadroda düşünmüyordu ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda Gedson'u sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı.

KAZANCINDAN MUTSUZ

Gedson ise yıllık 440 bin euro maaş aldığı Benfica'dan ve alışık olmadığı rolde oynamaktansa, Galatasaray'ın teklif ettiği 1.3 milyon euro, takımın merkezinde olma ve Fatih Terim'in verdiği ilk 11 garantisi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe gitmeyi istiyor.

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Jorge Jesus

2 MİLYON KİRALAMA 10 MİLYON TAPU

Galatasaray'ın son olarak sunduğu 2 milyon euro kiralama ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu Benfica'yı cezbetse de Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutma düşüncesi, transferi karmaşık hale getiriyor.

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti

TERİM'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Benfica'da Avrupa'nın en heyecan verici genç yetenekleri arasına girdikten sonra gittiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Gedson, geçen sezonun ortasında geldiği Galatasaray'da da ilk başta zorlandı. Ligin son bölümünde temposunu artıran ve futboluyla Fatih Terim'in değişmezleri arasına giren Gedson, attığı paslarla taraftarı da coşturdu.

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti

18 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti

Gedson Fernandes, Fatih Terim, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Ne güzel dünya 440 bin alan adama 1350 teklif et ondan sonra bu kulübü çok güzel yönetiyoruz de yersen.oyle kulübü bizim mahallenin bakkalı 79.yasinda Seyfi amcada yonetir Seyfi amcam yanlış anlamasin Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi 15:22 Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü         
17:19
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:35:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement