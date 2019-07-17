Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray
'ın 28 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Avusturya
kampının kadrosu belli oldu. 26 kişinin yer adlığı kamp kadrosundan Muslera, Belhanda, Diagne ve Feghouli izinli olmaları nedeniyle yer almadı.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı başlıyor. Sarı-kırımızı takım, bugün kamp yapacağı Avusturya'ya gidecek ve 28 Temmuz Pazar gününe kadar çalımlarını Tirol
bölgesinde yapacak. Sarı-kırmızılı kafilenin kamp kadrosunda ise; Adem Büyük
, Ahmet Çalık
, Ali Yavuz
Kol, Atalay Babacan
, Batuhan Şen, Berk Balaban
, Emre Taşdemir
, Erencan Yardımcı, Gökay Güney
, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz
, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan
, Şener Özbayraklı
, Yunus Akgün
, Yuto Nagatomo
yer aldı. Öte yandan Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Ryan Babel
ve Ryan Donk
'un kafileye yurt dışında dahil olacağı belirtildi.
Milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Fernando Muslera
ve Younes Belhanda
izinli olmaları, Mbaye Diagne
ve Sofiane Feghouli
ise 2019 Afrika
Uluslar Kupası finalinde mücadele edecek olmalarından dolayı kamp kadrosunda yer almadı.
Aslan Avusturya'da 2 sınava çıkacak
Teknik Direktör Fatih Terim
ve öğrencileri Avusturya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Cimbom, İnnsbruck
kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda 19 Temmuz Cuma saat 19.00'da (TSİ) RB Leipzig
ve 25 Temmuz Perşembe günü ise saat 20.00'de (TSİ) Augsburg
ile mücadele edecek. - İSTANBUL