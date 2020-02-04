Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Andone... - Son Dakika
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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Andone...

7 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Andone..., System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da Alanya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30'da başlayacak mücadele için kampa girecek.


Andone kadroda


Galatasaray'da uzun süreli sakatlık yaşayan Florin Andone de Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:


" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."


Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;





Florya Metin Oktay Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 
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