Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Karakterinde Şampiyonluk Vardır"

Galatasaray'ın Karakterinde Şampiyonluk Vardır"

30 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkekler CEV Kupası'nda ikinci olan sarı-kırmızılı voleybol takımını tebrik etti.

Galatasaray'ın Karakterinde Şampiyonluk Vardır
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkekler CEV Kupası'nda ikinci olan sarı-kırmızılı voleybol takımını tebrik etti.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kupa finalinin rövanşında İtalyan ekibi Trentino Itas ile Burhan Felek Spor Salonu'nda oynadığı maçı takip etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, sarı-kırmızılı takımın elde ettiği ikinciliğin Türk ve Galatasaray voleybolu için önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Galatasaray ilk defa Avrupa'da final oynadı. Çocukları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın karakterinde şampiyonluk vardır. Nedim Özbey hocamda da aynısı var. Hocam ikincilik dolayısıyla üzgün. Şampiyon da olacağız. Onların bütçesi, bizim bütçemizin 10 katı. Kısıtlı bütçeye rağmen Türk voleybolunu temsil eden takımımızı tebrik ediyorum. Bütün kupalarda mücadele eden Türk takımlarına candan başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray da hepsinin tepesinde olur, dünyanın tepesine yürüyüşüne devam eder."

Mustafa Cengiz, Galatasaraylı taraftarların kendisine verdiği destekle ilgili, "Sağ olsunlar. Onlar olduğu için biz varız. Biz de taraftarız. Bütün genel kurul üyeleri de taraftar. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:47 Kaynak: AA

voleybol, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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