Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya 'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya 'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

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