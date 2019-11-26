Galatasaray'ın konuğu Club Brugge! Takımda 13 eksik, iddaa'da galibiyetlerine...

GALATASARAY - CLUB BRUGGE



Cuma akşamı evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarıda yediği golle sahadan puansız ayrılırken eksikler yüzünden o maça sıkıntılı çıkan antrenör Fatih Terim'in, bu akşamki maçta daha fazla eksiği var!



Cezalı olan Yunus Akgün ve Steven N'Zonzi'nin yanı sıra isimleri UEFA'ya verilmeyen Martin Linnes, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz kesin olarak yok.



Ayrıca sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Radamel Falcao, Cristian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı da oynayamayacak.



Son olarak antrenör Fatih Terim, Ryan Babel'in de oynamayacağını açıkladı. Başakşehir maçında görev alamayan Muslera ise büyük ihtimalle görev alacak.



Belçika'da zirvede yer alan Club Brugge, evinde temsilcimiz ile berabere kaldıktan sonra İspanya'da, Real Madrid deplasmanında aldığı 1 puan sayesinde şu anda 3. sırada yer alıyor.



PSG karşısında 2 maçta da gol atamadan kaybettiler.



Sakatlığı bulunan Matej Mitrovic dışında, kulüp tarafından cezalandırılan Mbaye Diagne, İstanbul'a getirilmedi.



TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçında sadece 2 kere kazanabildi.



Galatasaray'ın son 10 resmi maçının 9'u KG YOK bitti.



İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3'ünde gol atılmadı.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!



programında maç öncesi bahis oyunlarında, üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Club Brugge'ün maçı kazanması yönünde.



Bu maça bahis yapan üyelerin %34'ü konuk ekibin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.



üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise Galatasaray galibiyeti. üyelerinin yaklaşık %11'i sarı kırmızılıların maçı kazanacağını düşünüyor.



MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?



Luyindama varken Marcao ile ikisi beni zaten ikna edemiyordu, Kongolu yokken Şampiyonlar Ligi arenasında oraya Donk ve birini daha ekleyip 3'lü bile yapsan yine de yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum.



Falcao ve Andone'nin yokluğunda Adem Büyük hücumda yetersiz kaldı, Babel de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kısacası Galatasaray'da bir-iki değil birçok sorun söz konusu.



Club Brugge, kazanma iştahıyla saldıracak Galatasaray'a karşı gol bulabilir. Okereke ve Bonaventure gibi hızlı ayaklara sahipler. "KG VAR" ideal seçim gibi duruyor.



Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

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