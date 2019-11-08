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Galatasaray'ın konuğu Daçka

6 saat önce

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

Galatasaray'ın konuğu Daçka, System.String[]

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Daçka ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla beşinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda iki takım da birer galibiyet almıştı.

EUROCUP'TA İKİ TAKIM DA KAZANAMADI

İki takım bu hafta Eurocup'ta istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Dolomiti Energia Trento'ya sahasında 81-76 mağlup olurken, Darüşşafaka da Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 76-72'lik skorla yenildi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Galatasaray 78.1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 80.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Tai Webster 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, yeşil-siyahlılarda ise Bonzie Colson 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı üçlüsü yönetecek.

(İHA)

Sinan Erdem, Darüşşafaka, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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