Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan ve ameliyat olan kaleci Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapatırken teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla bekleniyor.









EMİN BAYRAM PLANI



Galatasaray'da Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Fatih Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlarken, tecrübeli teknik adam yanında Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine genç Emin'i oynatmaya daha yakın. Antrenmanlarda genç Emin, Falcao'nun karşısında denenirken, Terim genç futbolcu hakkındaki sok kararı bugünkü antrenmandan sonra verecek.



FALCAO TEK BAŞINA



Adem Büyük ve Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao, santrfor bölgesinde tek başına kaldı. Kolombiyalı futbolcu Gaziantep maçında sarı-kırmızıların en büyük gol beklentisi olacak. Muhtemel 11 şöyle:



Okan - Mariano, Lemina, Emin, Saracchi - Ömer, Seri -Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Falcao



SERI, FEGHOULI VE MARIANO KART CEZASI SINIRINDA



Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



