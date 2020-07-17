Galatasaray'ın konuğu Göztepe

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram , Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek.

Falcao ve Lemina yine yok

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir 'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray , Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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