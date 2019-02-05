Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Konuğu Hatayspor

Galatasaray'ın Konuğu Hatayspor

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor.

Diagne'nin cezası bitiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Galatasaray, Spor
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