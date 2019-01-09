Galatasaray'ın Konuğu Lointek Gernika Bizkaia
48 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.
Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul
'da İspanya
temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan turun ilk maçını Lointek Gernika Bizkaia, 84-69 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmek için rakibini 16 ve üstü farkla mağlup etmek zorunda.
Eşleşmenin galibi, son 16 turunda Macaristan
'ın DVTK takımıyla karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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