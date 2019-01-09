Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Konuğu Lointek Gernika Bizkaia

Galatasaray'ın Konuğu Lointek Gernika Bizkaia

48 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Konuğu Lointek Gernika Bizkaia, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan turun ilk maçını Lointek Gernika Bizkaia, 84-69 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmek için rakibini 16 ve üstü farkla mağlup etmek zorunda.

Eşleşmenin galibi, son 16 turunda Macaristan'ın DVTK takımıyla karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:13 Kaynak: AA

İspanya, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58 Güzel Oyuncu Kendisini Eleştiren Takipçisine Fena Patladı

Hakan Ural, Moda Haberini Yorumlayamayan Kadın Partnerlerine Canlı Yayında Ders Verdi Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:01:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Konuğu Lointek Gernika Bizkaia
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]