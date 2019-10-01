Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...
17 dakika önce
PSGHafta sonunda, sonucu büyük merakla beklenen müthiş derbide evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında da Club Brugge deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
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1.10.2019 11:23:49. #1.13#
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