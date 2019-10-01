Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...
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Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...

17 dakika önce

PSGHafta sonunda, sonucu büyük merakla beklenen müthiş derbide evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında da Club Brugge deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:06 
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