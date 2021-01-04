Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu

04.01.2021 15:22
Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda bu maçın kamp kadrosu da belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Konya'ya hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Teknik Direktör Fatih Terim Konyaspor maçının kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

" Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.

(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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